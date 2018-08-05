Актау прорвало пожарный гидрант

На месте инцидента ведутся работы, сообщил директор ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Бакыт Шапкан, передает издание «Лада».

Очевидец заснял на видео прорыв пожарного гидранта в 29 микрорайоне.

— На данный момент воду остановили, на этом участке ведутся работы, — сообщил Бакыт Шапкан.