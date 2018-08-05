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21:56 (мск), источник: Kazinform

Актау прорвало пожарный гидрант

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В 29 микрорайоне, напротив торгового центра «Олжа», прорвало пожарный гидрант.

На месте инцидента ведутся работы, сообщил директор ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Бакыт Шапкан, передает издание «Лада».

Очевидец заснял на видео прорыв пожарного гидранта в 29 микрорайоне.

— На данный момент воду остановили, на этом участке ведутся работы, — сообщил Бакыт Шапкан.

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