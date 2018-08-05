Актау прорвало пожарный гидрант
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В 29 микрорайоне, напротив торгового центра «Олжа», прорвало пожарный гидрант.
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В 29 микрорайоне, напротив торгового центра «Олжа», прорвало пожарный гидрант.
На месте инцидента ведутся работы, сообщил директор ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Бакыт Шапкан, передает издание «Лада».
Очевидец заснял на видео прорыв пожарного гидранта в 29 микрорайоне.
— На данный момент воду остановили, на этом участке ведутся работы, — сообщил Бакыт Шапкан.