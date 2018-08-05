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19:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын «оружейного барона» Москвы покончил с собой

В Москве найден мертвым Николоз Хубутия, сын главы оружейной компании «Кольчуга» Михаила Хубутии. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

Тело 26-летнего Хубутии с огнестрельным ранением головы обнаружила домработница, пришедшая в квартиру дома на Малой Бронной. Источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что квартира была заперта изнутри. Также сообщается, что молодой человек жаловался знакомым на усталость.

В столичном главке Следственного комитета заявили ТАСС о проведении проверки по факту смерти мужчины, не уточнив его имя и обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала 112, Хубутия покончил с собой, не оставив предсмертной записки, а его отец Михаил сейчас отдыхает во Франции.

Николоз — старший сын Михаила Хубутии. Молодой человек учился в МГИМО, следует из биографии бизнесмена на его сайте.

Хубутия-старший — председатель совета директоров компаний «Кольчуга», владеющей магазинами по продаже оружия, и «Торговый дом Шатер», которая управляет выставочным комплексом «Гостиный двор». В 33 года он был министром торговли Московской области. Является одним из соучредителей общероссийской организации «Союз грузин в России». Телеканал РЕН ТВ писал, что Хубутию называют «оружейным бароном» Москвы.

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10 мая© Ньюстюб
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