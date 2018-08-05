Сын «оружейного барона» Москвы покончил с собой

Тело 26-летнего Хубутии с огнестрельным ранением головы обнаружила домработница, пришедшая в квартиру дома на Малой Бронной. Источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что квартира была заперта изнутри. Также сообщается, что молодой человек жаловался знакомым на усталость.

В столичном главке Следственного комитета заявили ТАСС о проведении проверки по факту смерти мужчины, не уточнив его имя и обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала 112, Хубутия покончил с собой, не оставив предсмертной записки, а его отец Михаил сейчас отдыхает во Франции.

Николоз — старший сын Михаила Хубутии. Молодой человек учился в МГИМО, следует из биографии бизнесмена на его сайте.