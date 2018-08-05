Автомобиль убитых в Африке журналистов сопровождала еще одна машина

Машина, в которой были трое россиян и местный водитель, шла второй. Первый автомобиль находившиеся в засаде преступники пропустили и напали на машину с журналистами, сообщает «МБХ Медиа».

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера» в этой стране. По версии местных властей, к их гибели может быть причастна мусульманская военизированная группировка «Селека», которая вместе с христианским ополчением «Антибилака» участвует в гражданской войне, идущей в ЦАР с 2013 года.