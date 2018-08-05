Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Красота дочери Ларисы Гузеевой в образе Фриды восхитила соцсети
Черное море очистят от жилья
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Хоккеист США на тракторе высмеял санкции против РФ
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
23:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Автомобиль убитых в Африке журналистов сопровождала еще одна машина

Автомобиль журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко перед тем, как на них напали в Центральноафриканской республике (ЦАР), двигался в сопровождение еще одной машины.

Источник: AP 2018

Эту информацию получила из ЦАР группа по расследованию обстоятельств их гибели, созданная Михаилом Ходорковским.

Читайте также
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег

Машина, в которой были трое россиян и местный водитель, шла второй. Первый автомобиль находившиеся в засаде преступники пропустили и напали на машину с журналистами, сообщает «МБХ Медиа».

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера» в этой стране. По версии местных властей, к их гибели может быть причастна мусульманская военизированная группировка «Селека», которая вместе с христианским ополчением «Антибилака» участвует в гражданской войне, идущей в ЦАР с 2013 года.

Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
 Смертность взяла верх в России
Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
В Сочи объяснили отсутствие решетки в месте ЧП с ребенком
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь