Тверской чиновник обматерил жителей во время церемонии открытия фонаря

Сельчане указали чиновнику, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу.

Как пишет местное издание «Караван+Я», жители попросили переместить новый фонарь на более проходимое место. В ответ глава района заявил, что «это не их ума дело».

Один из пришедших на церемонию открытия фонаря решил поинтересоваться о стоимости работ, чтобы установить второй фонарь в более удачном месте за свой счет.

По словам очевидцев, Дубов обругал предложение, обматерив мужчину и назвав его «лысым уродом». Собравшихся он охарактеризовал как «группу агрессивной молодежи» и «подогретую алкоголем гопоту».