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01:02 (мск), источник: Известия

Тверской чиновник обматерил жителей во время церемонии открытия фонаря

Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обругал местных жителей во время торжественного открытия фонаря в селе Холмец.

Сельчане указали чиновнику, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу.

Как пишет местное издание «Караван+Я», жители попросили переместить новый фонарь на более проходимое место. В ответ глава района заявил, что «это не их ума дело».

Один из пришедших на церемонию открытия фонаря решил поинтересоваться о стоимости работ, чтобы установить второй фонарь в более удачном месте за свой счет.

По словам очевидцев, Дубов обругал предложение, обматерив мужчину и назвав его «лысым уродом». Собравшихся он охарактеризовал как «группу агрессивной молодежи» и «подогретую алкоголем гопоту».

Позднее чиновник объяснил свое поведение. Он заявил, что скандал вокруг его слов был раздут специально, а «акция по его очернению» была спланирована бизнесменом, которому не продали землю под застройку по индивидуальным условиям.

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