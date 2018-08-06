Тверской чиновник обматерил жителей во время церемонии открытия фонаря
Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обругал местных жителей во время торжественного открытия фонаря в селе Холмец.
Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обругал местных жителей во время торжественного открытия фонаря в селе Холмец.
Сельчане указали чиновнику, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу.
Как пишет местное издание «Караван+Я», жители попросили переместить новый фонарь на более проходимое место. В ответ глава района заявил, что «это не их ума дело».
Один из пришедших на церемонию открытия фонаря решил поинтересоваться о стоимости работ, чтобы установить второй фонарь в более удачном месте за свой счет.
Позднее чиновник объяснил свое поведение. Он заявил, что скандал вокруг его слов был раздут специально, а «акция по его очернению» была спланирована бизнесменом, которому не продали землю под застройку по индивидуальным условиям.