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01:06 (мск), источник: РИА Новости

В Барнауле начнут рассмотрение дела за картинки в соцсетях

БАРНАУЛ, 6 авг — РИА Новости. Индустриальный суд Барнаула в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела местной жительницы, обвиняемой в оскорблении чувств верующих и экстремизме, сообщил РИА Новости представитель суда.

Источник: РИА Новости

«Дело будет рассмотрено в общем порядке, заседание будет открытым, его начало в 13.30 местного времени. На основное заседание приглашена подозреваемая, ее защитник и государственный обвинитель», — сказал собеседник агентства.

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Как пояснил РИА Новости представитель СУСК РФ по Алтайскому краю, несколько лет назад девушка сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии со странным изображением, они были отправлены на лингвистическую экспертизу. Было возбуждено два уголовных дела: по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания).

Сама девушка в социальных сетях рассказала, что история началась в мае, к ней утром домой пришла полиция провела обыск и изъяла компьютерную технику. Первое время девушка молчала, но теперь активно пишет в интернете о том, как идет расследование дела и о реальных сроках заключения, которые ей грозят.

В 2016 году в Барнауле за картинку с подписью, размещенную в интернете, уже судили 17-летнюю девушку, она получила условный срок.

Лингвистическая экспертиза установила, что высказывания, которыми были подписаны графические изображения, содержат призывы к экстремизму. В 2017 году за сообщения в социальных сетях 17-летний житель села Михайловского Алтайского края был осужден на один год условно.

Всего, по данным Верховного суда России, в целом по экстремистским статьям в 2017 году осудили 604 человека. Более половины осужденных — люди до 25 лет.

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