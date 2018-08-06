Суд рассмотрит дело о хищении части упавшего пять лет назад метеорита

Источник: РИА Новости

По данным УФСБ России по региону, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководство государственного исторического музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограмма. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость 1 килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, отмечало УФСБ.

Следственным органом УФСБ России по области было возбуждено уголовное дело за «мошенничество в особо крупном размере» в отношении данного коллекционера.

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«В Центральном районном суде Челябинска 6 августа продолжится рассмотрение уголовного дела о хищении метеорита», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным районного суда, ранее состоялись три заседания по уголовному делу, которое поступило в суд 18 июня.