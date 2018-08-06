Суд рассмотрит дело о хищении части упавшего пять лет назад метеорита

По данным УФСБ России по региону, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководство государственного исторического музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограмма. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость 1 килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, отмечало УФСБ.
Следственным органом УФСБ России по области было возбуждено уголовное дело за «мошенничество в особо крупном размере» в отношении данного коллекционера.
«В Центральном районном суде Челябинска 6 августа продолжится рассмотрение уголовного дела о хищении метеорита», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным районного суда, ранее состоялись три заседания по уголовному делу, которое поступило в суд 18 июня.
Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел над территорией Челябинской области 15 февраля 2013 года в 09.22 по местному времени (07.22 мск). Затем наблюдался толчок магнитудой 4,0 примерно в 1 километре к юго-западу от центра Челябинска. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв. Ударная волна от метеорита, в дальнейшем названного «Челябинском», повредила здания и выбила множество стекол, более 1,6 тысячи человек пострадали.