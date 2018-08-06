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13:26 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком‍

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В администрации города Сочи объяснили, почему на ливневой канаве в поселке Лазаревское, куда упал и погиб ребенок, отсутствовала решетка.

Ливневые канавы в этом районе были проложены в начале 1960 годов. Это сооружения для приема дождевых вод, представляющие собой траншеи открытого типа. Они проходят практически по каждой улице поселка с одной из сторон.

Такая ливневка должна быть открыта полностью, и проект не предусматривает наличие каких-либо решеток. Это объясняется тем, что во время залповых тропических ливней, которые бывают в Сочи, потоки воды могут сорвать решетки, что может создать угрозу для жизни и здоровья людей.

В администрации отметили, что ливневые канавы более полувека эффективно принимают дождевые воды, и отсутствие гидросооружений может привести к затоплению или смыву жилых домов и хозяйственных построек.

Еще в советское время при проектировании было предусмотрено, что тротуар проходит только с одной стороны дороги — противоположной траншее.

Власти отметили, что бабушка, сопровождавшая мальчика, знала о наличии открытой ливневки. До этого жителей неоднократно предупреждали о ливнях и грозах.

Именно стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии, подчеркнули в пресс-службе администрации.

Гибель детей в Сочи

В пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло в сторону моря. Бабушка ребенка не смогла его спасти. Позже его тело нашли в море. В воскресенье отец мальчика и бабушка увезли тело ребенка в Татарстан.

В этот же день в Сочи во время паводка течение реки Пластунка унесло еще двоих детей. Четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей четырех и 15 лет — упали в реку. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. Сначала было найдено тело подростка, затем нашли погибшую девочку.

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