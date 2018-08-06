Приморец украл чужой автомобиль, чтобы доехать до дома
Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
В Партизанске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в угоне автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На пульт Росгвардии поступило сообщение о хищении автомобиля марки Mazda MPV из лесного массива пади Малиновская.
Задержанный рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что позаимствовал чужой автомобиль, чтобы доехать до своего дома. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
Подозреваемый в совершении преступления передан сотрудникам полиции.