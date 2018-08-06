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03:23 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец украл чужой автомобиль, чтобы доехать до дома

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В Партизанске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в угоне автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии Приморского края.

На пульт Росгвардии поступило сообщение о хищении автомобиля марки Mazda MPV из лесного массива пади Малиновская.

Правоохранители оперативно обнаружили автомобиль в районе улице Виноградорская на территории частного дома. При досмотре 32-летнего жителя росгвардейцы нашли ключи от похищенного автомобиля.

Задержанный рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что позаимствовал чужой автомобиль, чтобы доехать до своего дома. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Подозреваемый в совершении преступления передан сотрудникам полиции.

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