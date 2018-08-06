В СИЗО во Владивостоке пытались передать наркотическую кашу

В следственный изолятор № 1 во Владивостоке пытались передать наркотики в пакете с кашей быстрого приготовления, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

При досмотре передачи на имя одного из осужденных сотрудники обнаружили и изъяли пакет с кашей быстрого приготовления «Минутка», внутри которого были спрятаны гранулы розового цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество имеет наркотическое происхождение.

Данная статья предполагает наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.