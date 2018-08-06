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03:24 (мск), источник: VLADNEWS

В СИЗО во Владивостоке пытались передать наркотическую кашу

Внутри каши «Минутка» сотрудники ГУФСИН обнаружили розовые гранулы.

В следственный изолятор № 1 во Владивостоке пытались передать наркотики в пакете с кашей быстрого приготовления, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

При досмотре передачи на имя одного из осужденных сотрудники обнаружили и изъяли пакет с кашей быстрого приготовления «Минутка», внутри которого были спрятаны гранулы розового цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество имеет наркотическое происхождение.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим смесью, содержащей производное N-метилэфедрона общей массой более 0,10 грамма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2.

Данная статья предполагает наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

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