В СИЗО во Владивостоке пытались передать наркотическую кашу
Внутри каши «Минутка» сотрудники ГУФСИН обнаружили розовые гранулы.
Внутри каши «Минутка» сотрудники ГУФСИН обнаружили розовые гранулы.
В следственный изолятор № 1 во Владивостоке пытались передать наркотики в пакете с кашей быстрого приготовления, сообщает РИА со ссылкой на
При досмотре передачи на имя одного из осужденных сотрудники обнаружили и изъяли пакет с кашей быстрого приготовления «Минутка», внутри которого были спрятаны гранулы розового цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество имеет наркотическое происхождение.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2.
Данная статья предполагает наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.