Спасатели сохранили жизнь ребенку и двум взрослым

В 7 часов 39 минут по местному времени пожарным стало известно о возгорании в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Парковая.

Вскоре на место происшествия прибыли специалисты и приступили к тушению. В ходе разведки удалось установить, что на пятом этаже жилого здания горит счётчик.

Из отрезанных дымом квартир пожарные вывели на улицу трёх человек — двух взрослых и одного ребёнка. В результате случившегося никто не пострадал.

В 7 часов 55 минут возгорание было полностью ликвидировано.