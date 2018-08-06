Спасатели сохранили жизнь ребенку и двум взрослым
Утром в субботу, 4 августа, пожарные спасли трех человек в городе
Утром в субботу, 4 августа, пожарные спасли трех человек в городе
В 7 часов 39 минут по местному времени пожарным стало известно о возгорании в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Парковая.
Вскоре на место происшествия прибыли специалисты и приступили к тушению. В ходе разведки удалось установить, что на пятом этаже жилого здания горит счётчик.
Из отрезанных дымом квартир пожарные вывели на улицу трёх человек — двух взрослых и одного ребёнка. В результате случившегося никто не пострадал.
В 7 часов 55 минут возгорание было полностью ликвидировано.
Екатерина Лапкина.