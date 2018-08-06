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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасатели сохранили жизнь ребенку и двум взрослым

Утром в субботу, 4 августа, пожарные спасли трех человек в городе Спасске-Дальнем Приморского края, об этом DEITA. RU сообщили в региональном МЧС России.

В 7 часов 39 минут по местному времени пожарным стало известно о возгорании в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Парковая.

Вскоре на место происшествия прибыли специалисты и приступили к тушению. В ходе разведки удалось установить, что на пятом этаже жилого здания горит счётчик.

Из отрезанных дымом квартир пожарные вывели на улицу трёх человек — двух взрослых и одного ребёнка. В результате случившегося никто не пострадал.

В 7 часов 55 минут возгорание было полностью ликвидировано.

Екатерина Лапкина.

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