Мошенники пытаются нажиться на трагедии семьи пропавшей Виктории Мударисовой из Хабаровска
Тело девушки нашли в мешке спрятанном на стройплощадке.
Тело девушки нашли в мешке спрятанном на стройплощадке.
В Хабаровске вечером 2 августа пропала 18-летняя девушка. Студентка пошла встретиться с приятелем и исчезла. Последний раз ее видели в районе Матвеевского шоссе. Социальные сети уже на следующий день облетела информация о пропаже Виктории Мударисовой и ориентировкой на девушку.
Волонтеры призывали присоединиться к поискам девушки. Ее искали родственники, друзья, добровольцы, полицейские и волонтеры нескольких
— Ребята, любая информация о финансовой помощи, либо сборе средств на похороны Виктории Мударисовой исходит не от родственников! Это мошенники! Любые сообщения на эту тему в личку воспринимайте как обман, — пишут близкие убитой девушки.
По предварительным данным, правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве студентки. По данному факту возбудили уголовное дело.