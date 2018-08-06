Мошенники пытаются нажиться на трагедии семьи пропавшей Виктории Мударисовой из Хабаровска

В Хабаровске вечером 2 августа пропала 18-летняя девушка. Студентка пошла встретиться с приятелем и исчезла. Последний раз ее видели в районе Матвеевского шоссе. Социальные сети уже на следующий день облетела информация о пропаже Виктории Мударисовой и ориентировкой на девушку.

Волонтеры призывали присоединиться к поискам девушки. Ее искали родственники, друзья, добровольцы, полицейские и волонтеры нескольких поисково-спасательных отрядов. В итоге девушку нашли. Ее тело было спрятано в мешке на стройке на улице Карла Маркса. Пока семья убивается горем, мошенники пытаются нажиться на трагедии. В популярной социальной сети они распространяют информацию о сборе средств на похороны девушки.

— Ребята, любая информация о финансовой помощи, либо сборе средств на похороны Виктории Мударисовой исходит не от родственников! Это мошенники! Любые сообщения на эту тему в личку воспринимайте как обман, — пишут близкие убитой девушки.