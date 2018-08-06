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04:52 (мск), источник: РИА Новости

У Хабаровска паводок подтопил почти 230 дачных участков

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Паводок на Амуре подтопил почти 230 дачных участков у Хабаровска, вода подступает к многоквартирным домам на Большом Уссурийском острове, сообщает в понедельник правительство Хабаровского края.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день подтоплено 226 дачных участков на территории Хабаровска и Хабаровского района. В городе подтоплений жилых домов нет, обращений от граждан не поступало. В Нанайском районе подтоплен участок дороги (400 метров) между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гаси на глубину до 35 сантиметров. Проезд по дороге закрыт, установлены запрещающие знаки. На Большом Уссурийском острове (бывший военный городок) вода подступает к многоквартирным домам по ул. Заречная, 3 и 4, до которых осталось около 15 метров», — говорится в сообщении.

Уровень Амура у Хабаровска — 481 сантиметр при опасном в 600 сантиметров. Пойма реки затоплена на 1,8 метра, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15−20 сантиметров.

Для эвакуации урожая и имущества дачников с островной части Хабаровска планируется привлечь 3 грузовые баржи ОАО «Амурречфлот», также на Амуре ежедневно курсируют 4 пассажирских теплохода и 1 находится в резерве. В готовности находятся 18 судов Центра ГИМС по Хабаровскому краю, 2 плавсредства от аварийно-спасательной службы края, 2 от поисково-спасательного отряда Хабаровска.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье вырос уровень воды в Амуре и малых реках. Гребень паводка ожидается у Хабаровска в начале августа — уровень реки может превысить 5 метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — 6 метров). В четверг глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что Хабаровску ничего не угрожает, но 3−4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.

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