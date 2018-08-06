В Ташкенте задержали группу подростков, «обносивших» автомобили
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте задержана группа подростков, занимавшихся кражами вещей и денежных средств из припаркованных авто, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте задержана группа подростков, занимавшихся кражами вещей и денежных средств из припаркованных авто, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
«30 июля в органы внутренних дел обратился житель столицы Жасур М., у которого в Юнусабадском районе вечером 28 июля из автомашины неизвестный похитил борсетку с деньгами, банковскими пластиковыми карточками и удостоверением. Кража произошла при довольно любопытных обстоятельствах. В тот момент самого Жасура не было, он отошел на несколько минут. В машине оставалась его мать, 59-летняя Гулбахор Б. Она сидела на заднем пассажирском сиденье, дожидаясь возвращения сына», — отметили в ГУВД.
В этот момент к машине подошел парень. Он заглянул в салон через открытое окно передней двери справа, увидел борсетку, схватил ее и пошел прочь от машины. Женщина оторопела: сначала ей показалось, что юноша хочет
Несколько секунд она молча наблюдала, как злоумышленник удаляется все дальше, как к нему подходит второй юноша, до этого стоявший в сторонке. В следующее мгновенье, поняв, что произошло, женщина закричала. Подростки обернулись на ее крик. Видимо, они действительно не заметили, что в салоне авто
«Обращаться в органы внутренних дел в тот же день Жасур не стал. Не сделал он этого и на следующий день. И лишь после того, как ему позвонила незнакомая женщина, работающая в управлении благоустройства, и сказала, что нашла в урне на надземном переходе на Ганге удостоверение и три пластиковые банковские карточки, Жасур решил
Потерпевший указал, что в похищенной борсетке, помимо удостоверения и трех пластиковых банковских карточек, находились 310 долларов, 300 тысяч сумов, флэшка и ключи от рабочего кабинета.
По записи с камер видеонаблюдения сотрудники установили личность подозреваемых. Сделать это было несложно, поскольку оба злоумышленника оказались хорошо знакомыми правоохранительным органам.
«3 июня 16-летние Акбар А. и Хусниддин К. и 17-летние Иброгим У. и Азизбек М. совершили кражу двух сотовых телефонов из автомобиля, оставленного владельцем на улице Исламобод. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса. В виду несовершеннолетия весь криминальный квартет оставили на время следствия на свободе под личное поручительство их родителей. 13 июня дело передали в суд, который назначил разбирательство на 1 августа», — заметили в ГУВД.
Теперь же, учитывая, что подозреваемые Акбар А. и Хусниддин К. совершили повторное преступление, будучи привлеченными к уголовной ответственности, суд изменил ранее избранную в их отношении меру пресечения, не связанную с лишением свободы, на заключение под стражу.
В ходе производства расследования по последнему эпизоду преступной деятельности подозреваемых тщательному анализу подвергнутся причины и обстоятельства, при которых подростками было совершено повторное преступление, а также будет дана правовая оценка родителей, выступивших поручителями по первому уголовному делу и ответственных за все действия своих детей.