В Иркутской области в ДТП погиб мотоциклист и пострадали два ребенка

Как сообщили 6 августа «Байкал Инфо» в пресс-службе ГИБДД по региону, предварительно установлено, что 44-летний водитель мотоцикла Yamaha, который направлялся из Слюдянки в Иркутск, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Latio. Мужчина скончался на месте. За рулем автомобиля была 34-летняя женщина, она не пострадала, травмы получили дети в возрасте 9 и 3 лет, находившиеся в салоне иномарки на переднем и заднем сидении соответственно.