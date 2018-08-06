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06:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области в ДТП погиб мотоциклист и пострадали два ребенка

Мотоциклист погиб в дорожной аварии в районе 35 км трассы Р-258 «Байкал» 5 августа 2018 года.

Как сообщили 6 августа «Байкал Инфо» в пресс-службе ГИБДД по региону, предварительно установлено, что 44-летний водитель мотоцикла Yamaha, который направлялся из Слюдянки в Иркутск, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Latio. Мужчина скончался на месте. За рулем автомобиля была 34-летняя женщина, она не пострадала, травмы получили дети в возрасте 9 и 3 лет, находившиеся в салоне иномарки на переднем и заднем сидении соответственно.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что люди в машине были пристегнуты обычными ремнями безопасности, когда дети должны быть обеспечены специальными удерживающими устройствами: на переднем сидении ими должны пользоваться дети до 12 лет, на заднем — до семи лет.

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