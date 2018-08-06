Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до полумиллиона га

В Красноярском крае 6 августа зарегистрировано 62 лесных пожара на общей площади 516,1 тыс. га. За прошедшие выходные (
В настоящее время в зоне контроля в Эвенкийском,
Напомним, решение о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров, действующих в так называемой зоне контроля, принимает краевая комиссия по ЧС, если решит, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня
3 августа в регионе было зарегистрировано 106 лесных пожаров на площади 794,37 тыс. га.