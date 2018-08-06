Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до полумиллиона га

В Красноярском крае 6 августа зарегистрировано 62 лесных пожара на общей площади 516,1 тыс. га. За прошедшие выходные ( 4—5 августа ) в регионе потушили 41 лесной пожар на общей площади 179,4 тыс. га, в том числе 29 очагов — в зоне контроля. С огнём боролись более 600 человек с использованием порядка 20 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

В настоящее время в зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском и Енисейском районах действуют 44 пожара на площади 509,1 тыс. га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, заверили в минлесхозе.

Пожар в заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском районе продолжается Его площадь — 24,7 тыс. га.

Напомним, решение о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров, действующих в так называемой зоне контроля, принимает краевая комиссия по ЧС, если решит, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня из-за лесных пожаров действует режим ЧС.