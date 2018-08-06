Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Яна Рудковская перевоплотилась в русалку
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
«Беременяшка жжет»: Регина Тодоренко станцевала брейк под свою песню
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
06:22 (мск), источник: Newslab.ru

«Ежемесячно в крае пропадает все больше людей»: волонтеры-поисковики обнародовали пугающую статистику

Начиная с мая количество пропавших людей постоянно увеличивается, как и количество так и не найденных.

Представители красноярской общественной организации «Поиск пропавших детей» рассказали, сколько людей в крае пропали за последние три месяца. Согласно их данным, начиная с мая количество пропавших людей ежемесячно росло, как и количество так и не найденных.

Так, в мае к волонтерам поступило 32 заявки на поиск пропавших: 14 детей и 18 взрослых. Тогда всех детей удалось найти живыми. Троих взрослых нашли мертвыми, еще троих так и не обнаружили.

В июне количество пропавших жителей региона увеличилось до 48 человек. Из них ровно половина — 24 — дети. Двоих несовершеннолетних так и не нашли, одного обнаружили мертвым. Не удалось найти и пятерых взрослых, двоих обнаружили уже мертвыми.

В июле волонтерам поступило уже 50 заявок на поиск пропавших людей. Из 14 детей не нашли только одного. А из 25 пропавших взрослых мертвыми обнаружили четверых, 11 человек так и остаются в числе не найденных.

Все новости региона
 «Ежемесячно в крае пропадает все больше людей»: волонтеры-поисковики...
День траура, кодекс Готти и игра с огнём: понедельник в Красноярске
Посольство России обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Повышение НДС предложили включить в тарифы ЖКХ
Фармкомпании России нашли средство от импорта
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Россияне жалуются на незаконное использование их данных
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь