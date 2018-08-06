«Ежемесячно в крае пропадает все больше людей»: волонтеры-поисковики обнародовали пугающую статистику

Представители красноярской общественной организации «Поиск пропавших детей» рассказали, сколько людей в крае пропали за последние три месяца. Согласно их данным, начиная с мая количество пропавших людей ежемесячно росло, как и количество так и не найденных.

Так, в мае к волонтерам поступило 32 заявки на поиск пропавших: 14 детей и 18 взрослых. Тогда всех детей удалось найти живыми. Троих взрослых нашли мертвыми, еще троих так и не обнаружили.

В июне количество пропавших жителей региона увеличилось до 48 человек. Из них ровно половина — 24 — дети. Двоих несовершеннолетних так и не нашли, одного обнаружили мертвым. Не удалось найти и пятерых взрослых, двоих обнаружили уже мертвыми.