Двое приморцев совершили очень странную кражу
Приморцы украли авто и сдали его в металлолом, сообщили DEITA. RU в УМВД края.
Приморцы украли авто и сдали его в металлолом, сообщили DEITA. RU в УМВД края.
С придомовой территории автомобиля марки Дайхатсу Пузар, принадлежавший женщине. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 90 тысяч рублей.
Злоумышленники проникли в салон автомашины через открытую заднюю дверь. Замок зажигания оказался сломанным, тогда обвиняемые решили запустить двигатель с помощью проводов питания. Обнаружив отсутствие топлива в бензобаке, злоумышленники откатили автомашину на проезжую часть, заправились, а затем сдали её в пункт приема металла за 5 тысяч рублей. Деньги автоворы поделили напополам и потратили на личные нужды.
Полицейские задержали двух жителей Владивостока в возрасте 21 и 23 лет. Расследование уголовного дела окончено.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Михаил Грач.