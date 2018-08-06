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06:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Двое приморцев совершили очень странную кражу

Приморцы украли авто и сдали его в металлолом, сообщили DEITA. RU в УМВД края.

С придомовой территории автомобиля марки Дайхатсу Пузар, принадлежавший женщине. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 90 тысяч рублей.

Злоумышленники проникли в салон автомашины через открытую заднюю дверь. Замок зажигания оказался сломанным, тогда обвиняемые решили запустить двигатель с помощью проводов питания. Обнаружив отсутствие топлива в бензобаке, злоумышленники откатили автомашину на проезжую часть, заправились, а затем сдали её в пункт приема металла за 5 тысяч рублей. Деньги автоворы поделили напополам и потратили на личные нужды.

Полицейские задержали двух жителей Владивостока в возрасте 21 и 23 лет. Расследование уголовного дела окончено.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Михаил Грач.

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