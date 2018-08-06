Двое приморцев совершили очень странную кражу

Злоумышленники проникли в салон автомашины через открытую заднюю дверь. Замок зажигания оказался сломанным, тогда обвиняемые решили запустить двигатель с помощью проводов питания. Обнаружив отсутствие топлива в бензобаке, злоумышленники откатили автомашину на проезжую часть, заправились, а затем сдали её в пункт приема металла за 5 тысяч рублей. Деньги автоворы поделили напополам и потратили на личные нужды.