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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

ЧП с батутом в Челябинской области переросло в уголовное дело

Организаторам аттракциона может грозить срок.

Источник: РИА "Новости"

Владельцы батута, который рухнул, покалечив четверых детей, ответят за опасное развлечение. Следственный комитет завел на них дело.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Минимальное наказание, которое грозит организаторам аттракциона — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы до двух лет, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, проверяют соблюдение правил безопасности при использовании батута, устанавливают степень причиненного вреда детям.

Напомним, ЧП случилось в пятницу, 3 августа в Катав-Ивановске. Из-за порыва ветра оторвалось крепление надувного игрового комплекса. Внутри в этот момент находилось четыре ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Все получили травмы разной степени тяжести, госпитализированы.

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