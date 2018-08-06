ЧП с батутом в Челябинской области переросло в уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Владельцы батута, который рухнул, покалечив четверых детей, ответят за опасное развлечение. Следственный комитет завел на них дело.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Минимальное наказание, которое грозит организаторам аттракциона — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы до двух лет, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, проверяют соблюдение правил безопасности при использовании батута, устанавливают степень причиненного вреда детям.