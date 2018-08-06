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11:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«УАЗ Патриот» насмерть сбил пешеходов в Новосибирской области

Авария случилась поздно ночью, погибшие шли по дороге в попутном направлении, сообщает ГУ МВД России по НСО.

«УАЗ Патриот» насмерть сбил пешеходов в Каргате Новосибирской области.

«Погибшие двигались по проезжей части в попутном направлении. Водитель «УАЗ Патриот» управлял машиной в трезвом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Отметим, мужчины от полученных травм скончались на месте. Проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства ДТП.




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