«УАЗ Патриот» насмерть сбил пешеходов в Новосибирской области

«УАЗ Патриот» насмерть сбил пешеходов в Каргате Новосибирской области.



«Погибшие двигались по проезжей части в попутном направлении. Водитель «УАЗ Патриот» управлял машиной в трезвом состоянии», — рассказали в ведомстве.



Отметим, мужчины от полученных травм скончались на месте. Проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства ДТП.









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