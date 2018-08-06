Генпрокуратура Узбекистана: главу ППС действительно зарезали на работе
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Начальник главного управления
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Начальник главного управления
Эту информацию сообщил представитель генпрокуратуры страны, передает РИА Новости.
Ранее об убийстве Акрамова сообщили местные СМИ.
«Акрамов 4 августа примерно в 21.10 (19.10 мск) был обнаружен мертвым со следами убийства в своем служебном кабинете», — уточнил собеседник агентства.
«В настоящее время ведутся следственные действия», — отметил представитель генпрокуратуры.
Акрамов в начале июля был назначен на пост начальника главного управления