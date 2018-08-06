Генпрокуратура Узбекистана: главу ППС действительно зарезали на работе

«Акрамов 4 августа примерно в 21.10 (19.10 мск) был обнаружен мертвым со следами убийства в своем служебном кабинете», — уточнил собеседник агентства.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «Умышленное убийство с особой жестокостью».

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «Умышленное убийство с особой жестокостью».