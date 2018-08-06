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08:13 (мск), источник: Sputnik

Генпрокуратура Узбекистана: главу ППС действительно зарезали на работе

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшод Акрамов был убит в субботу в своем кабинете.

Эту информацию сообщил представитель генпрокуратуры страны, передает РИА Новости.

Ранее об убийстве Акрамова сообщили местные СМИ.

«Акрамов 4 августа примерно в 21.10 (19.10 мск) был обнаружен мертвым со следами убийства в своем служебном кабинете», — уточнил собеседник агентства.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «Умышленное убийство с особой жестокостью».

«В настоящее время ведутся следственные действия», — отметил представитель генпрокуратуры.

Акрамов в начале июля был назначен на пост начальника главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана. Ранее он возглавлял управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.

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