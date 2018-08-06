В Перми подсчитывают ущерб от урагана

Источник: Вести - Пермь

В Перми ликвидировали последствия урагана, который обрушился на город в пятницу. Сотни упавших деревьев, десятки искореженных автомобилей, залитые водой улицы. В Индустриальном районе шквалистый ветер даже выбил стекла в окнах квартиры, на Глеба Успенского провалился асфальт, на Даньшина сорвало крышу.

Судя по тому, что творится в городе, стихия сегодня разошлась не слабо. Дерево намертво перегородило тротуар на Тихом Компросе, по соседству с музыкальной школой № 3.

Поваленные деревья, как это обычно бывает во время ливня и урагана, дополнили картину — интернет взорвался от подробностей сегодняшнего потопа. Причём вода проникла и внутрь домов. Вот один из примеров — подъезд дома на улице Сибирской, где кабина лифта больше стала напоминать душевую.

Вода заполнила улицу Ленина на участке между Крисанова и Плеханова. Комсомольский проспект — ул. Советская затопило так, что встали троллейбусы, которые были не в состоянии двигаться дальше. Те, кто пытался преодолеть водные препятствия пешком, рисковал утонуть. А некоторым автомобилистам пришлось демонстрировать чудеса ловкости, чтобы продвинуться вперёд.

Не выдержала разгула стихии остановка около перинатального центра. А на Луначарского от напора ветра рухнул забор, установленный рядом со стройкой. Сколько автомобилей пострадало от упавших деревьев, пока точно неизвестно. Судя по свидетельствам в интернете — несколько десятков. Можно сказать, повезло, рассказал Марина — была в офисе, когда рухнуло дерево.

Марина Гнусина, автомобилист: «Основное дерево самортизировало через соседнее, если бы без амортизации, оно бы, конечно, разбило полностью машину, потому что она была полностью под стволом».

Коммунальным службам дали срок — двое суток, чтобы устранить все последствия. Как можно было убедиться, в разных точках города, едва только дождь прекратился, заработали бензопилы, завалы начали разгребать.

Точно можно сказать, что деревьев повалило несколько десятков. Из пермяков никто не пострадал, также стало известно о четырёх остановках трамваев на линиях.