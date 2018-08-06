В Кинельском районе на трассе столкнулись две легковушки, один человек погиб, двое пострадали

Источник: AP 2018

По версии сотрудников полиции, 37-летний водитель автомобиль Skoda Octavia, двигаясь со стороны Бугуруслана в направлении Самары, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на правую обочину по ходу движения, допустил занос автомобиля с последующим выездом на встречную полосу движения, где допустил столкновение с «Богданом-2111» под управлением 40-летнего водителя рождения.

В результате ДТП, 39-летняя пассажирка автомобиля «Богдан» скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, а его водитель и еще один пассажир 12-ти лет госпитализированы в лечебное заведение с различными травмами.

Прибыв на место ДТП, сотрудники полиции вызывали скорую медицинскую помощь, до их прибытия оказывали пострадавшим первую помощь, обеспечили сохранность места ДТП, установили участников и проверили их документы, приняли меры к установке и опросу очевидцев ДТП.