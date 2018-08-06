Наводнение в Хабаровском крае отменяется

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня уровень реки Амур у Хабаровска достиг 481 см, прибавив за сутки 5 см. Это на 31 см выше уровня «неблагоприятного явления», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По данным МЧС, сегодня в зоне подтопления находятся 226 дачных участков в районе города Хабаровска — на островах, в селах Корсаково-2, Бычиха, Новотроицкое. В некоторых низинных местах вода вышла на участки грунтовых дорог, ведущих к дачам.



Как ранее сообщало агентство, Амур достигнет максимальной отметки уже 7—8 августа . Метеорологи ожидают, что вода не поднимется выше 490−500 см — так и не достигнув отметки «опасное явление». Для Хабаровска это 600 см.

— Выше вода подниматься уже не будет, — рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ Дальневосточное УГМС Светлана Агеева. — Осадков не ожидается и уровень воды у Хабаровска достаточно быстро спадет. 9—10 августа мы ожидаем пик паводка у села Троицкое, 11—13 августа он подойдет к Комсомольску-на-Амуре, там уровень составит 430 — 500 сантиметров, что так же укладывается в категорию «неблагоприятного явления», но опасности городу не несет. Повторения паводка-2013 в этом году точно не будет. На притоках Амура ситуация также стабилизировалась — вода спадает. Так у села Казакевичево уровень воды в Уссури — главном притоке Амура — упал за сутки на 4 см.

Тем не менее, сотрудники МЧС находятся в состоянии повышенной готовности. Под пристальным вниманием спасателей находятся приусадебные участки, попавшие в зону затопления на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский. Сотрудники объезжают их на автомобилях и лодках, готовые, в случае чего, прийти на помощь людям.