Наводнение в Хабаровском крае отменяется
Уровень реки в регионе так и не перейдет отметку «опасное явление».
Уровень реки в регионе так и не перейдет отметку «опасное явление».
Сегодня уровень реки Амур у Хабаровска достиг 481 см, прибавив за сутки 5 см. Это на 31 см выше уровня «неблагоприятного явления», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По данным МЧС, сегодня в зоне подтопления находятся 226 дачных участков в районе города Хабаровска — на островах, в селах Корсаково-2, Бычиха, Новотроицкое. В некоторых низинных местах вода вышла на участки грунтовых дорог, ведущих к дачам.
Как ранее сообщало агентство, Амур достигнет максимальной отметки уже
— Выше вода подниматься уже не будет, — рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ Дальневосточное УГМС Светлана Агеева. — Осадков не ожидается и уровень воды у Хабаровска достаточно быстро спадет.
— На сегодняшний день в Хабаровске и Хабаровском районе продолжают работать 8 оперативных групп МЧС России. Проблемных вопросов не возникает, помощь спасателей в эвакуации граждан не требуется, — отметил замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.