Дело об избиении журналиста Чалого рассмотрят сегодня в суде

Источник: Sputnik.by

Инцидент с Чалым произошел ночью 19 мая в подворотне одного из домов в центре Минска. Сообщение в «дежурку» Центрального РУВД поступило в 00:34. Неравнодушный гражданин сообщил о том, что по улице Ленина, 5 неизвестные избили двух мужчин.

«Рассмотрение данного уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят два человека, начнется в 10:30 в суде Центрального района Минска», — сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Обвинение фигурантам дела предъявлено по ч. 2 ст. 339 «Хулиганство» Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает арест до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 5 лет, а также лишение свободы на срок от 1 года до 6 лет.