Дело об избиении журналиста Чалого рассмотрят сегодня в суде
МИНСК, 6 авг —Sputnik. Суд Центрального района Минска в понедельник рассмотрит уголовное дело об избиении белорусского журналиста Сергея Чалого, сообщили в суде.
МИНСК, 6 авг —Sputnik. Суд Центрального района Минска в понедельник рассмотрит уголовное дело об избиении белорусского журналиста Сергея Чалого, сообщили в суде.
Инцидент с Чалым произошел ночью 19 мая в подворотне одного из домов в центре Минска. Сообщение в «дежурку» Центрального РУВД поступило в 00:34. Неравнодушный гражданин сообщил о том, что по улице Ленина, 5 неизвестные избили двух мужчин.
«Рассмотрение данного уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят два человека, начнется в 10:30 в суде Центрального района Минска», — сообщили Sputnik в понедельник в суде.
Обвинение фигурантам дела предъявлено по ч. 2 ст. 339 «Хулиганство» Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает арест до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 5 лет, а также лишение свободы на срок от 1 года до 6 лет.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на ГУВД Минска, сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали четырех минчан по подозрению в нападении на журналиста и его друзей. Было возбуждено уголовное дело. В милиции Чалый рассказал, что вечером в пятницу он с друзьями распивал в кафе спиртные напитки, а после закрытия кафе они купили пиво и шаурму и направились во двор дома № 8 по улице Ленина. Там и произошел конфликт и потасовка с неизвестными.