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09:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани в ДТП с фурой погибли три человека

5 августа около половины пятого вечера в Туапсинском районе, недалеко от села Дефановка в Краснодарском крае произошла авария. Информацию передают в пресс-службе главном управлении МВД РФ по региону.

В ведомстве сообщили, что автомобиль Toyota Camry двигался на большой скорости и в какой-то момент врезался в фуру, которая стояла на обочине.

Отмечается, что водитель большегруза, перевозивший строительные леса, припарковался по правилам.

В результате столкновения три человека погибли, еще двое получили травмы, все они ехали в легковом автомобиле.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Toyota Camry. Он превысил скорость на автотрассе.

«ФедералПресс» напоминает, что на Керченской переправе произошло ДТП с фурой, поездом и легковушкой.

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