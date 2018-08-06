На Кубани в ДТП с фурой погибли три человека

В ведомстве сообщили, что автомобиль Toyota Camry двигался на большой скорости и в какой-то момент врезался в фуру, которая стояла на обочине.

Отмечается, что водитель большегруза, перевозивший строительные леса, припарковался по правилам.

В результате столкновения три человека погибли, еще двое получили травмы, все они ехали в легковом автомобиле.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Toyota Camry. Он превысил скорость на автотрассе.