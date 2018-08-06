На Кубани в ДТП с фурой погибли три человека
5 августа около половины пятого вечера в Туапсинском районе, недалеко от села Дефановка в Краснодарском крае произошла авария. Информацию передают в
5 августа около половины пятого вечера в Туапсинском районе, недалеко от села Дефановка в Краснодарском крае произошла авария. Информацию передают в
В ведомстве сообщили, что автомобиль Toyota Camry двигался на большой скорости и в
Отмечается, что водитель большегруза, перевозивший строительные леса, припарковался по правилам.
В результате столкновения три человека погибли, еще двое получили травмы, все они ехали в легковом автомобиле.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Toyota Camry. Он превысил скорость на автотрассе.
«ФедералПресс» напоминает, что на Керченской переправе произошло ДТП с фурой, поездом и легковушкой.