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08:34 (мск), источник: Newtimes.kz

В Таразе задержана преступная группа, торговавшая героином

27 июля 2018 года полицейскими задержана устойчивая преступная группа, которая занималась хранением и сбытом героина в Таразе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Она состояла из трех ранее судимых жителей областного центра, двое из них имеют семьи и детей.

Проведенные обыски по месту проживания подозреваемых только подтвердили подозрения стражей правопорядка: в жилищах арестованных граждан полицейские изъяли 383 грамма героина и 20 граммов гашиша.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Тараза.

Проводится досудебное расследование.

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