В Таразе задержана преступная группа, торговавшая героином
27 июля 2018 года полицейскими задержана устойчивая преступная группа, которая занималась хранением и сбытом героина в Таразе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
27 июля 2018 года полицейскими задержана устойчивая преступная группа, которая занималась хранением и сбытом героина в Таразе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Она состояла из трех ранее судимых жителей областного центра, двое из них имеют семьи и детей.
Проведенные обыски по месту проживания подозреваемых только подтвердили подозрения стражей правопорядка: в жилищах арестованных граждан полицейские изъяли 383 грамма героина и 20 граммов гашиша.
В настоящее время задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Тараза.
Проводится досудебное расследование.