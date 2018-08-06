В Таразе задержана преступная группа, торговавшая героином

Она состояла из трех ранее судимых жителей областного центра, двое из них имеют семьи и детей.

Проведенные обыски по месту проживания подозреваемых только подтвердили подозрения стражей правопорядка: в жилищах арестованных граждан полицейские изъяли 383 грамма героина и 20 граммов гашиша.

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В настоящее время задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Тараза.