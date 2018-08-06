Водитель на Audi насмерть сбил парня в Уфе и скрылся с места ДТП

В ночь с 5 на 6 августа в Уфе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

На улице Первомайская водитель на Audi A6 сбил неустановленного пешехода 20−30 лет. От удара мужчина влетел в салон иномарки.

Пешеход скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП. Подробности случившегося выясняются.