Водитель на Audi насмерть сбил парня в Уфе и скрылся с места ДТП
От удара пешеход влетел в салон иномарки.
От удара пешеход влетел в салон иномарки.
В ночь с 5 на 6 августа в Уфе произошло смертельное ДТП, сообщает
На улице Первомайская водитель на Audi A6 сбил неустановленного пешехода 20−30 лет. От удара мужчина влетел в салон иномарки.
Пешеход скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП. Подробности случившегося выясняются.
За минувшие сутки, 5 августа, в Башкирии в дорожных авариях погибли ещё три человека: 39-летний житель Ишимбайского района, 49-летний велосипедист и 52-летний житель города Сибай.