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09:01 (мск), источник: АиФ Уфа

Водитель на Audi насмерть сбил парня в Уфе и скрылся с места ДТП

От удара пешеход влетел в салон иномарки.

В ночь с 5 на 6 августа в Уфе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

На улице Первомайская водитель на Audi A6 сбил неустановленного пешехода 20−30 лет. От удара мужчина влетел в салон иномарки.

Пешеход скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП. Подробности случившегося выясняются.

За минувшие сутки, 5 августа, в Башкирии в дорожных авариях погибли ещё три человека: 39-летний житель Ишимбайского района, 49-летний велосипедист и 52-летний житель города Сибай.

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