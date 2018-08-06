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09:19 (мск), источник: Интерфакс

Более 90 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Землетрясение в районе индонезийских островов Гили унесло жизни 91 человека, сотни получили ранения, сообщили местные власти в понедельник.

Источник: Reuters

С пострадавших от мощного землетрясения островов эвакуировано около 900 человек. По оценкам властей, еще около 700 человек ждут эвакуации.

Больше всего от стихии пострадал остров Ломбок. По данным Геологической службф США, подземный толчок магнитудой 7 был зафиксирован в воскресенье в 11:45 по местному времени (14:45 по московскому), землетрясение серьезно ощущалось и на соседнем острове Бали.

Разрушены тысячи жилых домов и построек, большинство погибших и пострадавших обнаружены под их развалинами.
Источник: Reuters

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10,5 км в северной части Ломбока. Первоначально сообщалось об опасности цунами, позднее это предупреждение было отменено.

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