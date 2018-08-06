Более 90 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Источник: Reuters

С пострадавших от мощного землетрясения островов эвакуировано около 900 человек. По оценкам властей, еще около 700 человек ждут эвакуации.

Больше всего от стихии пострадал остров Ломбок. По данным Геологической службф США, подземный толчок магнитудой 7 был зафиксирован в воскресенье в 11:45 по местному времени (14:45 по московскому), землетрясение серьезно ощущалось и на соседнем острове Бали.

Разрушены тысячи жилых домов и построек, большинство погибших и пострадавших обнаружены под их развалинами.

Источник: Reuters