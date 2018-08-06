В Красноярске родные погибших при крушении Ми-8 сдают пробы ДНК

Источник: Reuters

«Мы оказываем всю необходимую помощь. Идет забор проб ДНК у родственников. Мы находимся рядом, оказываем психологическую помощь, поддерживаем. Все прибывшие — жители Красноярского края», — сказала собеседница агентства.

При этом источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что родственники погибших из других регионов России, скорее всего, не поедут в Красноярск для сдачи проб ДНК, а сдадут их по месту проживания.