В Красноярске родные погибших при крушении Ми-8 сдают пробы ДНК

«Мы оказываем всю необходимую помощь. Идет забор проб ДНК у родственников. Мы находимся рядом, оказываем психологическую помощь, поддерживаем. Все прибывшие — жители Красноярского края», — сказала собеседница агентства.
При этом источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что родственники погибших из других регионов России, скорее всего, не поедут в Красноярск для сдачи проб ДНК, а сдадут их по месту проживания.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу «ЮТэйр») потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» (дочернее общество «Роснефти») и подрядных организаций.