Рустэм Хамитов поручил оказать поддержку семьям жителей Башкортостана, погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае

Напомним, трагедия произошла утром 4 августа. Вертолёт авиакомпании «Ютэйр», который перевозил вахтовиков, потерпел крушение в 180 км от города Игарка. В авиакатастрофе погибли 15 пассажиров и три члена экипажа, которые находились на борту вертолёта. Среди погибших — семь уроженцев Башкортостана: жители Бирского, Ишимбайского, Калтасинского, Краснокамского, Мелеузовского районов, городов Белебея и Ишимбая.

— Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям активно взаимодействует с оперативным штабом МЧС России, министерствами здравоохранения, социальной политики и другими службами Красноярского края. Сейчас принято решение об оказании помощи родственникам погибших со стороны компании «Роснефть», страховой компании «Согаз», компании «Ютэйр». Глава Башкортостана Рустэм Хамитов также дал поручение рассмотреть возможность оказания поддержки семьям погибших, — сказал Рустэм Марданов. — Понятно, что это были кормильцы семей, которые работали вахтовым методом на Ванкорском месторождении. Всё необходимое для исполнения этого поручения нами будет сделано, и помощь уже сейчас оказывается. По словам Премьер-министра Правительства РБ, в республике для родных и близких погибших организованы психологическая поддержка и медицинская помощь.