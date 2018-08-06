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08:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поручил оказать поддержку семьям жителей Башкортостана, погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил Правительству республики рассмотреть возможность оказания поддержки семьям жителей Башкортостана, погибших в результате крушения вертолёта в Красноярском крае. Об этом на оперативном совещании сообщил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших.

Источник: Башинформ

Напомним, трагедия произошла утром 4 августа. Вертолёт авиакомпании «Ютэйр», который перевозил вахтовиков, потерпел крушение в 180 км от города Игарка. В авиакатастрофе погибли 15 пассажиров и три члена экипажа, которые находились на борту вертолёта. Среди погибших — семь уроженцев Башкортостана: жители Бирского, Ишимбайского, Калтасинского, Краснокамского, Мелеузовского районов, городов Белебея и Ишимбая.

— Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям активно взаимодействует с оперативным штабом МЧС России, министерствами здравоохранения, социальной политики и другими службами Красноярского края. Сейчас принято решение об оказании помощи родственникам погибших со стороны компании «Роснефть», страховой компании «Согаз», компании «Ютэйр». Глава Башкортостана Рустэм Хамитов также дал поручение рассмотреть возможность оказания поддержки семьям погибших, — сказал Рустэм Марданов. — Понятно, что это были кормильцы семей, которые работали вахтовым методом на Ванкорском месторождении. Всё необходимое для исполнения этого поручения нами будет сделано, и помощь уже сейчас оказывается. По словам Премьер-министра Правительства РБ, в республике для родных и близких погибших организованы психологическая поддержка и медицинская помощь.

В Красноярском крае объявили траур по погибшим в авиакатастрофе МИ-8
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
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