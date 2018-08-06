На дорогах Красноярского края воруют камеры видеофиксации
Виновника удалось задержать по «горячим следам».
Виновника удалось задержать по «горячим следам».
На дорогах Красноярского края начали воровать камеры видеофиксации ПДД. В КрУДоре рассказали сразу о двух случаях, которые произошли в начале текущего месяца.
Так, 2 августа на 771 км трассы Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе водитель украл мобильный комплекс фиксации. Виновника удалось поймать по «горячим следам». За совершенное преступление ему грозит уголовная ответственность.
«Оборудование является государственной собственностью, его стоимость исчисляется миллионами! На дорогах Красноярского края частных камер нет, и выставляют их на основании госконтрактов», — пояснили в КрУДоре.
В управлении предположили, что таким образом водители пытаются избавиться от «незаконных камер», установленных частными лицами. Но, как сказал ранее глава ГИБДД по краю Алексей Членов, «бесконтрольно камеры на дорогах не устанавливаются». Несмотря на отсутствие предупреждающих знаков и сотрудников ГИБДД, эти комплексы работают законно.
«Последствия посягательства на оборудование влекут законное наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительных работ, а также лишения свободы», — подытожили в краевом управлении дорог.