Стали известны подробности жесткого ДТП в Приморье

Источник: ДЕЙТА

В дежурную часть поступила информация о том, что в районе 262 километра автодороги Хабаровск — Владивосток случилась серьезная авария. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики.

Установлено, что 38-летний водитель Nissan March, двигаясь в направлении Владивостока, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микрогрузовиком.

В результате автоаварии 26-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Водитель Nissan и 59-летняя пассажирка Тойоты госпитализированы с травмами.

По факту ДТП проводится проверка.