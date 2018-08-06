Стали известны подробности жесткого ДТП в Приморье
Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Пожарском районе, об этом DEITA. RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Пожарском районе, об этом DEITA. RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть поступила информация о том, что в районе 262 километра автодороги Хабаровск — Владивосток случилась серьезная авария. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики.
Установлено, что 38-летний водитель Nissan March, двигаясь в направлении Владивостока, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микрогрузовиком.
В результате автоаварии 26-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Водитель Nissan и 59-летняя пассажирка Тойоты госпитализированы с травмами.
По факту ДТП проводится проверка.
Екатерина Лапкина.