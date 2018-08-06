«Стало плохо»: Водитель грузовика протаранил 7 автомобилей в Алматы (ВИДЕО)

Инцидент произошел на пересечении улиц Назарбаева и Сатпаева.



«Водитель двигался по Сатпаева, ему стало плохо, допустил столкновение с припаркованными автомобилями. Жертв и пострадавших нет. Водителю сейчас оказывается медицинская помощь. Не знаем, что за диагноз, медики установят уже», — рассказала начальник пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.