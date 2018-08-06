«Стало плохо»: Водитель грузовика протаранил 7 автомобилей в Алматы (ВИДЕО)
Видео ДТП распространяется в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».
Видео ДТП распространяется в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».
Инцидент произошел на пересечении улиц Назарбаева и Сатпаева.
«Водитель двигался по Сатпаева, ему стало плохо, допустил столкновение с припаркованными автомобилями. Жертв и пострадавших нет. Водителю сейчас оказывается медицинская помощь. Не знаем, что за диагноз, медики установят уже», — рассказала начальник
По ее словам, в ДТП пострадало 7 припаркованных автомобилей. Водителей в момент происшествия на месте не было.