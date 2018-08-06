Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась к Трампу насчет Путина
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео
Черное море очистят от жилья
«Переплюнуть Волочкову»: Ксения Собчак села на шпагат
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Рома Зверь показал подросших дочерей
Сын Собчак растет похожим на ее отца
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Как осуществить свою мечту... через неделю
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки
Бывший советский аэродром станет авиабазой НАТО
Зрители опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16Лесные пожары в Греции
09:08 (мск), источник: Newtimes.kz

«Стало плохо»: Водитель грузовика протаранил 7 автомобилей в Алматы (ВИДЕО)

Видео ДТП распространяется в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».

Инцидент произошел на пересечении улиц Назарбаева и Сатпаева.

«Водитель двигался по Сатпаева, ему стало плохо, допустил столкновение с припаркованными автомобилями. Жертв и пострадавших нет. Водителю сейчас оказывается медицинская помощь. Не знаем, что за диагноз, медики установят уже», — рассказала начальник пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Во время загрузки произошла ошибка.



По ее словам, в ДТП пострадало 7 припаркованных автомобилей. Водителей в момент происшествия на месте не было.

Все новости региона
Утренняя сессия KASE: Доллар равен 348,89 тенге
Китай провел испытание гиперзвукового летательного аппарата
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Названы пять самых отвратительных в мире запахов
Повышение НДС предложили включить в тарифы ЖКХ
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
Россияне жалуются на незаконное использование их данных
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Рома Зверь показал подросших дочерей Музыкант отдыхает с детьми в Испании.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь