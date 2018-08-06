Казахстанцев среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет

Граждан Казахстана среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

«По предварительной информации Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, предоставленной консулу Казахстана, среди погибших и пострадавших в результате землетрясения казахстанцев нет. Мы находимся на постоянной связи с индонезийскими властями. В случае поступления информации сообщим дополнительно», — проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.