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10:34 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцев среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет

Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с индонезийскими властями.

Граждан Казахстана среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

«По предварительной информации Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, предоставленной консулу Казахстана, среди погибших и пострадавших в результате землетрясения казахстанцев нет. Мы находимся на постоянной связи с индонезийскими властями. В случае поступления информации сообщим дополнительно», — проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

По последним данным количество погибших увеличилось до 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы. Магнитуда подземных толчков составила 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам. По словам очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

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