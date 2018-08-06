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10:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Обесточенным ураганом свердловским городам вернули свет

Ветер оборвал провода.

Источник: УралИнформБюро

На утро 6 августа было восстановлено электроснабжение 14 муниципальных образований, обесточенных пятничным ураганом. Порывы ветра до 28 метров в секунду, в частности, свирепствовали в Нижнем Тагиле, Кушве, Верхней Пышме, Первоуральске, Полевском, Камышлове и Богдановиче.

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Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Облкоммунэнерго», в Артемовском, где удар молнии вывел из строя трансформаторную подстанцию, на несколько часов остались без света 2 290 потребителей. К утру субботы «обесточенных» абонентов было лишь 470, остальных энергетики запитали еще к полуночи.

«Стихия прошла полосой — диаметр зоны повреждений составил порядка 12 километров. Были оборваны несколько воздушных линий классом напряжения 10 кВ. На улице Чехова крышу с двухэтажки снесло прямо на провода, и они обгорели в четырех пролетах. Это было самое крупное отключение — около 870 потребителей, восстановили электроснабжение на этом участке мы в 0.10. Три подстанции вышли из строя в зоне ответственности железной дороги — их подключили только около 13.00 в субботу. На устранении последствий урагана работали 2 единицы спецтехники и 3 бригады. К 16.00 4 августа подключили всех, остались только единичные заявки потребителей», — отметил главный инженер Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Николай Шабунин.

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