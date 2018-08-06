В Омске 9 пожарных тушили Мерседес
Высокая температура успела испортить и другой автомобиль, припаркованный рядом.
Высокая температура успела испортить и другой автомобиль, припаркованный рядом.
Сегодня, 6 августа, в четвертом часу ночи на парковке в Кировском округе вспыхнул
Чтобы полностью ликвидировать пожар, 9 спасателям потребовалось 25 минут. Огонь успел повредить моторный отсек, краску и обшивку салона. Кроме того,
По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.