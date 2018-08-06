В Омске 9 пожарных тушили Мерседес

Сегодня, 6 августа, в четвертом часу ночи на парковке в Кировском округе вспыхнул Mercedes-Benz S500. Когда на вызов прибыли пожарные, у автомобиля горел моторный отсек.

Чтобы полностью ликвидировать пожар, 9 спасателям потребовалось 25 минут. Огонь успел повредить моторный отсек, краску и обшивку салона. Кроме того, из-за высокой температуры у стоящего рядом BMW X5 оплавилось крыло и зеркало.

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.