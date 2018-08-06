8 машин протаранила фура в центре Алматы
Водитель фуры, как сообщили медики, уснул за рулём, так как не спал до этого 3 дня. Отмечается, что напарника все это время рядом не было. Сообщается, что в
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Водитель фуры, как сообщили медики, уснул за рулём, так как не спал до этого 3 дня. Отмечается, что напарника все это время рядом не было. Сообщается, что в
В протараненных автомобилях никого не было — они были припаркованы. Сам водитель отделался лишь испугом. Никаких повреждений не получил, находится в состоянии шока. По сообщению полиции, работающей на месте, протокол составлен по статье 610 КоАП РК.