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10:18 (мск), источник: Nur.kz

8 машин протаранила фура в центре Алматы

Водитель фуры, как сообщили медики, уснул за рулём, так как не спал до этого 3 дня. Отмечается, что напарника все это время рядом не было. Сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

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В протараненных автомобилях никого не было — они были припаркованы. Сам водитель отделался лишь испугом. Никаких повреждений не получил, находится в состоянии шока. По сообщению полиции, работающей на месте, протокол составлен по статье 610 КоАП РК.

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