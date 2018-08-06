В Приморье восемь туристов оказались в плену воды

В Партизанском районе Приморского края восемь туристов оказались отрезаны от суши
В воскресение, 5 августа, в 6:00 на пульт спасателей Находки поступило сообщение от группы туристов, которые рассказали, что
Незамедлительно по указанным координатам прибыли сотрудники МЧС с необходимым снаряжением, а также местный тракторист из села Сергеевка на тракторе. Совместными усилиями были эвакуированы три автомобиля и восемь туристов, в том числе четверо детей.
Спасатели МЧС обращаются к туристам внимательно следите за прогнозом и реально оценивайте ситуацию, чтобы отдых не обернулся печальной историей.