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09:49 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье восемь туристов оказались в плену воды

Из-за подъема воды в реке приморцы оказались отрезаны от дороги.

В Партизанском районе Приморского края восемь туристов оказались отрезаны от суши из-за разлива реки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряд МЧС России.

В воскресение, 5 августа, в 6:00 на пульт спасателей Находки поступило сообщение от группы туристов, которые рассказали, что из-за подъема реки в районе села Сергеевка, они оказались отрезаны от дороги.

Незамедлительно по указанным координатам прибыли сотрудники МЧС с необходимым снаряжением, а также местный тракторист из села Сергеевка на тракторе. Совместными усилиями были эвакуированы три автомобиля и восемь туристов, в том числе четверо детей.

Спасатели МЧС обращаются к туристам внимательно следите за прогнозом и реально оценивайте ситуацию, чтобы отдых не обернулся печальной историей.

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