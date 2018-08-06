Работников железной дороги взяли с поличным
В Хабаровском крае пресечена попытка хищения более 700 литров дизельного топлива, об этом DEITA. RU сообщили в УТ МВД России по ДФО.
В Хабаровском крае пресечена попытка хищения более 700 литров дизельного топлива, об этом DEITA. RU сообщили в УТ МВД России по ДФО.
Как рассказали в ведомстве, а территории станции Мавринский Солнечного района четверо подозреваемых перекачали топливо через шланги из баков грузового поезда в полимерные канистры. После этого они планировали погрузить украденное в автомобиль и увезти.
Однако закончить свой коварный план, им было не суждено. На месте преступления злоумышленников застали сотрудники транспортной полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
Екатерина Лапкина.