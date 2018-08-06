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09:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Работников железной дороги взяли с поличным

В Хабаровском крае пресечена попытка хищения более 700 литров дизельного топлива, об этом DEITA. RU сообщили в УТ МВД России по ДФО.

Как рассказали в ведомстве, а территории станции Мавринский Солнечного района четверо подозреваемых перекачали топливо через шланги из баков грузового поезда в полимерные канистры. После этого они планировали погрузить украденное в автомобиль и увезти.

Однако закончить свой коварный план, им было не суждено. На месте преступления злоумышленников застали сотрудники транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Екатерина Лапкина.

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