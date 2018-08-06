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09:43 (мск), источник: 365info.kz

Женщина сгорела в машине после ДТП близ Костаная

5 августа на трассе в Костанайской области столкнулись два легковых автомобиля.

Одна из машин сразу же после аварии загорелась, находившаяся внутри женщина не смогла выбраться, передает Alau.kz. Различные травмы получили еще три человека. У пострадавшего мужчины медики диагностировали несколько переломов, у женщины — перелом бедра и вывих стопы. Также перелом бедра получил ребенок..

Врачи готовят пациентов к операциям.

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