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10:42 (мск), источник: Интерфакс

Бандероль с зарядами для подствольного гранатомета задержали в аэропорту Петербурга

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — В петербургском аэропорту «Пулково» при погрузке на парижский рейс во второй раз за две недели перехватили посылку со взрывчатыми веществами, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник в службах аэропорта.

«Во время досмотра на рентгеновском оборудовании авиапочты перед погрузкой на рейс Санкт-Петербург (“Пулково”) — Париж накануне вечером сотрудники безопасности заподозрили взрывчатку в одной из бандеролей. Погрузка была остановлена, а на место вызваны взрывотехники», — сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что внутри посылки — несколько гранат для подствольного гранатомета, отметил он.

«Опасная посылка изъята из почтового оборота и передана компетентным органам. Ее отправителем значится житель Калининграда», — добавил источник.

Ранее, 19 июля, при проверке почты перед погрузкой на парижский рейс в «Пулково» обнаружили посылку с минными взрывателями.

Житель Санкт-Петербурга пытался отправить их авиапочтой в США через Францию. Опасную находку тогда изъяли из погрузки и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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