Бандероль с зарядами для подствольного гранатомета задержали в аэропорту Петербурга

«Во время досмотра на рентгеновском оборудовании авиапочты перед погрузкой на рейс Санкт-Петербург (“Пулково”) — Париж накануне вечером сотрудники безопасности заподозрили взрывчатку в одной из бандеролей. Погрузка была остановлена, а на место вызваны взрывотехники», — сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что внутри посылки — несколько гранат для подствольного гранатомета, отметил он.

«Опасная посылка изъята из почтового оборота и передана компетентным органам. Ее отправителем значится житель Калининграда», — добавил источник.

Ранее, 19 июля, при проверке почты перед погрузкой на парижский рейс в «Пулково» обнаружили посылку с минными взрывателями.