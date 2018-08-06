Томская область присоединилась к трауру по жертвам крушения Ми-8

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Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу «ЮТэйр») потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» (дочернее общество «Роснефти») и подрядных организаций. Среди них — жители Красноярского края и других регионов. В Красноярске понедельник объявлен днем траура.

«Сегодня, 6 августа, в Томской области в связи с трагедией в Красноярском крае отменены все развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении, в котором отмечается, что среди жертв авиакатастрофы — житель Томской области Салават Муратов 1987 года рождения.

Томский губернатор Сергей Жвачкин выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя Томска, а также семьям всех погибших при крушении вертолета в Красноярском крае.