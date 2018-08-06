МЧС прокомментировало информацию о пожаре в казанской подземке

В воскресенье в социальных сетях появились видеозаписи, на которых очевидцы сообщали про огнеборцев, отправившихся тушить возгорание на станции метро «Площадь Тукая».

В МЧС рассказали, что минувшим вечером одному из пассажиров подземки показалось, что в тоннеле что-то искрит. Мужчина покинул вагон на станции и сразу же позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112. Прибывшие на место пожарные спустились в метро и осмотрели тоннель, однако признаков возгорания не обнаружили.