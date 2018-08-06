МЧС прокомментировало информацию о пожаре в казанской подземке
(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). МЧС прокомментировало информацию о пожаре в казанской подземке, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). МЧС прокомментировало информацию о пожаре в казанской подземке, сообщили ИА «Татар-информ» в
В воскресенье в социальных сетях появились видеозаписи, на которых очевидцы сообщали про огнеборцев, отправившихся тушить возгорание на станции метро «Площадь Тукая».
В МЧС рассказали, что минувшим вечером одному из пассажиров подземки показалось, что в тоннеле