За сутки украинцы пытались провезти в Крым три десятка боеприпасов
Все запрещенные к провозу предметы изъяты и переданы на экспертизу.
Все запрещенные к провозу предметы изъяты и переданы на экспертизу.
За сутки на пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп» не пустили три десятка боеприпасов, которые пытались провезти в машинах. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ России по РК.
Так, по маршруту
В тот же вечер боевой патрон калибра 7,62 мм нашли в пункте пропуска «Перекоп» при обследовании Mazda, ехавшей из Кривого Рога в Ялту. За рулем была 48-летняя украинка.
— Все запрещенные к провозу предметы в установленном законом порядке изъяты и переданы на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение, — уточнили в
Всего с начала года пограничник обнаружили около 150 единиц оружия и боеприпасов. По словам владельцев, большая часть из них была случайно забыта в салоне авто.