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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде два человека отравились газом

Мужчина и женщина оказались в больнице, отравившись газом в одном из девятиэтажных домов Волгограда. Несчастный случай произошел на улице Циолковского в Ворошиловском районе.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, вызов поступил в воскресенье, 5 августа, около 22:00. Скорую вызвали 42-летнему мужчине и 33-летней женщине. Они почувствовали себя очень плохо.

Вовремя подоспевшие медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили в отделение реанимации ближайшей больницы. По предварительной версии, мужчина и женщина получили отравление в результате утечки газа. Сейчас они еще находятся под наблюдением врачей, однако их жизни уже ничего не угрожает.

Причины, по которым люди оказались в больнице, предстоит выяснить специалистам. Им же нужно будет устранить утечку опасного для здоровья вещества.

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