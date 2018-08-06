В Волгограде два человека отравились газом

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, вызов поступил в воскресенье, 5 августа, около 22:00. Скорую вызвали 42-летнему мужчине и 33-летней женщине. Они почувствовали себя очень плохо.

Вовремя подоспевшие медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили в отделение реанимации ближайшей больницы. По предварительной версии, мужчина и женщина получили отравление в результате утечки газа. Сейчас они еще находятся под наблюдением врачей, однако их жизни уже ничего не угрожает.