В Волгограде два человека отравились газом
Мужчина и женщина оказались в больнице, отравившись газом в одном из девятиэтажных домов Волгограда. Несчастный случай произошел на улице Циолковского в Ворошиловском районе.
Мужчина и женщина оказались в больнице, отравившись газом в одном из девятиэтажных домов Волгограда. Несчастный случай произошел на улице Циолковского в Ворошиловском районе.
Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, вызов поступил в воскресенье, 5 августа, около 22:00. Скорую вызвали 42-летнему мужчине и 33-летней женщине. Они почувствовали себя очень плохо.
Вовремя подоспевшие медики оказали пострадавшим первую помощь и доставили в отделение реанимации ближайшей больницы. По предварительной версии, мужчина и женщина получили отравление в результате утечки газа. Сейчас они еще находятся под наблюдением врачей, однако их жизни уже ничего не угрожает.
Причины, по которым люди оказались в больнице, предстоит выяснить специалистам. Им же нужно будет устранить утечку опасного для здоровья вещества.