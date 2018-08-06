В Воронежской области за воскресенье сгорели «Нива» и комбайн
В регионе установились 4 и 5-й классы пожарной опасности.
В регионе установились 4 и 5-й классы пожарной опасности.
Воскресенье 5 августа у огнеборцев выдалось жарким не только
На хуторе Панково Рамонского района в два часа дня загорелся комбайн. Пожарный расчет тушил его около получаса. Никто не пострадал, кроме уборочной техники — комбайн спасти не удалось.
А через час после этого огнеборцев вызвали на тушение «Нивы» в Оськино Хохольского района — сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Воронежской области в 15.37. Два пожарных расчета ликвидировали огонь через 17 минут после вызова. «Нива» уничтожена огнем.
Специалисты устанавливают причины возникновения пожаров.
Напомним, в Воронежской области наблюдаются четвертый (высокая) и пятый (чрезвычайная) классы пожарной опасности. При жаре пожары возникают даже от незначительных источников огня и просто от высоких температур и быстро распространяются.