В Воронежской области за воскресенье сгорели «Нива» и комбайн

Воскресенье 5 августа у огнеборцев выдалось жарким не только из-за 30-градусного зноя.

На хуторе Панково Рамонского района в два часа дня загорелся комбайн. Пожарный расчет тушил его около получаса. Никто не пострадал, кроме уборочной техники — комбайн спасти не удалось.

А через час после этого огнеборцев вызвали на тушение «Нивы» в Оськино Хохольского района — сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Воронежской области в 15.37. Два пожарных расчета ликвидировали огонь через 17 минут после вызова. «Нива» уничтожена огнем.

Специалисты устанавливают причины возникновения пожаров.