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10:48 (мск), источник: Sputnik.by

Водитель ГАЗ, устроивший огненное ДТП на трассе под Оршей, умер в больнице

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Водитель грузового автомобиля ГАЗ, который стал участником огненного ДТП в Оршанском районе, скончался в больнице. После аварии его доставили в больницу с термическими ожогами четвертой степени более 95% тела, он умер на вторые сутки.

Авария произошла в среду, 1 августа, на трассе М8 возле городского поселка Бабиничи Оршанского района. Грузовой автомобиль ГАЗ одного из предприятий Могилева стоял на обочине дороги. Вместе с 29-летним водителем в машине находились две пассажирки, обе жительницы Могилева. В момент, когда ГАЗ начал выруливать на проезжую часть в него врезался автомобиль Toyota Land Cruiser. Обе машины загорелись.

«В результате ДТП 41-летняя женщина, ехавшая в качестве пассажира в автомобиле ГАЗ, от полученных травм скончалась на месте. Вторая пассажирка, 30-летняя женщина, госпитализирована в реанимационное отделение учреждения здравоохранения с термическими ожогами 80% тела», — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Водителя и двух пассажиров Toyota медики также забрали в больницу, однако затем отпустили домой — им госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, водитель Toyota был трезв.

По факту смертельного ДТП в отношении водителя ГАЗа Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия и просит свидетелей и очевидцев ДТП, которые располагают информацией, сообщить сотрудникам УСК по Витебской области по телефону +375 33 3998044.

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