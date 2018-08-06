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10:15 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием четырех иномарок

В Екатеринбурге столкнулись сразу четыре иномарки. Массовая авария произошла днем 5 августа на улице Трудовая.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, столкнулись Subaru, Hyundai, Daewoo Nexia и Honda Civic. По данным ведомства, в результате ДТП есть пострадавший.

На место для ликвидации последствий аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе одной единицы техники и пяти человек личного состава. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет ГИБДД.

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