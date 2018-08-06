В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием четырех иномарок
В Екатеринбурге столкнулись сразу четыре иномарки. Массовая авария произошла днем 5 августа на улице Трудовая.
В Екатеринбурге столкнулись сразу четыре иномарки. Массовая авария произошла днем 5 августа на улице Трудовая.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, столкнулись Subaru, Hyundai, Daewoo Nexia и Honda Civic. По данным ведомства, в результате ДТП есть пострадавший.
На место для ликвидации последствий аварии выезжало