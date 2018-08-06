Бессонную ночь провели ростовчане из-за снаряда времен ВОВ во дворе их дома
Бессонную ночь провели жильцы дома на проспекте Стачки, 16. Жилой дом полностью эвакуировали
Бессонную ночь провели жильцы дома на проспекте Стачки, 16. Жилой дом полностью эвакуировали
Около двенадцати часов ночи с 5 на 6 августа жильцов разбудил дежурный наряд полиции Железнодорожного района. Всех попросили выйти на улицу, а дом оцепили. Причиной вызова взрывотехников стал припаркованный у подъезда автомобиль со снарядом времен ВОВ.
Как выяснилось, один из жильцов отдыхал на природе в районе Кумжинской рощи. Там он обнаружил неразорвавшийся снаряд. Мужчина не нашел ничего лучше, чем завернуть находку в пакет и привезти домой, а уже на месте вызвать сотрудников полиции.
Взрывотехники опасную находку изъяли, а жильцы вернулись в свои дома. По счастью, все окончилось благополучно. Однако сотрудники полиции убедительно просят всех горожан в подобном случае сразу вызывать специалистов, не трогать обнаруженный предмет и тем более не перемещать его.