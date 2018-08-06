Бессонную ночь провели ростовчане из-за снаряда времен ВОВ во дворе их дома

Около двенадцати часов ночи с 5 на 6 августа жильцов разбудил дежурный наряд полиции Железнодорожного района. Всех попросили выйти на улицу, а дом оцепили. Причиной вызова взрывотехников стал припаркованный у подъезда автомобиль со снарядом времен ВОВ.

Как выяснилось, один из жильцов отдыхал на природе в районе Кумжинской рощи. Там он обнаружил неразорвавшийся снаряд. Мужчина не нашел ничего лучше, чем завернуть находку в пакет и привезти домой, а уже на месте вызвать сотрудников полиции.