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10:58 (мск), источник: Деловое сообщество

Бессонную ночь провели ростовчане из-за снаряда времен ВОВ во дворе их дома

Бессонную ночь провели жильцы дома на проспекте Стачки, 16. Жилой дом полностью эвакуировали из-за сообщения о снаряде времен ВОВ, об этом очевидцы рассказали ростовским СМИ.

Около двенадцати часов ночи с 5 на 6 августа жильцов разбудил дежурный наряд полиции Железнодорожного района. Всех попросили выйти на улицу, а дом оцепили. Причиной вызова взрывотехников стал припаркованный у подъезда автомобиль со снарядом времен ВОВ.

Как выяснилось, один из жильцов отдыхал на природе в районе Кумжинской рощи. Там он обнаружил неразорвавшийся снаряд. Мужчина не нашел ничего лучше, чем завернуть находку в пакет и привезти домой, а уже на месте вызвать сотрудников полиции.

Взрывотехники опасную находку изъяли, а жильцы вернулись в свои дома. По счастью, все окончилось благополучно. Однако сотрудники полиции убедительно просят всех горожан в подобном случае сразу вызывать специалистов, не трогать обнаруженный предмет и тем более не перемещать его.

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