В Агрызском районе РТ шестой день ищут без вести пропавшего рыбака

57-летний житель деревни Татарская Шаршада отправился рыбачить на реку Иж еще 31 июля. С тех пор его местонахождение не известно.

В процессе поисковых работ сотрудники ЗПСО № 6 обследовали 34 гектара лесов, оврагов, берегов реки, а также саму реку, однако найти его пока не удается.