В Агрызском районе РТ шестой день ищут без вести пропавшего рыбака
(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ шестой день ищут без вести пропавшего рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ шестой день ищут без вести пропавшего рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в
57-летний житель деревни Татарская Шаршада отправился рыбачить на реку Иж еще 31 июля. С тех пор его местонахождение не известно.
В процессе поисковых работ сотрудники ЗПСО № 6 обследовали 34 гектара лесов, оврагов, берегов реки, а также саму реку, однако найти его пока не удается.