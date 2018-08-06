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10:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Агрызском районе РТ шестой день ищут без вести пропавшего рыбака

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ шестой день ищут без вести пропавшего рыбака, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

57-летний житель деревни Татарская Шаршада отправился рыбачить на реку Иж еще 31 июля. С тех пор его местонахождение не известно.

В процессе поисковых работ сотрудники ЗПСО № 6 обследовали 34 гектара лесов, оврагов, берегов реки, а также саму реку, однако найти его пока не удается.

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